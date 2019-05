Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ausgebüxtes Schaf

Iserlohn (ots)

Ausgebüxt am Stiftungshof, geschnappt an der Barbarastraße: Einer Passantin an der Barbarastraße ist heute Morgen gegen 6.30 Uhr ein verlorenes Schaf über den Weg gelaufen. Sie griff beherzt zu und sicherte das Tier mit einer Hundeleine. Die Polizei transportierte das zutrauliche Tier im Bulli wieder nach Hause, zu seiner Herde am vier bis fünf Kilometer Luftlinie entfernten Stiftungshof.

