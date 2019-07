Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- 5-Jährigen auf Parkplatz angefahren

Hattingen (ots)

Am Dienstag kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Thingstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 5-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Die 43-jährige Frau aus Hattingen fuhr von der Thingstraße auf den Parkplatz und beabsichtigte mit ihrem Renault Clio rückwärts in eine Parkbox einzuparken. Hierbei stieß sie mit dem 5-Jährigen zusammen, der mit seinem Fahrrad hinter dem Pkw an den Parkboxen vorbei fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Junge. Er wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Eltern des Jungen waren ebenfalls vor Ort und begleiteten ihn.

