Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Einbrecher versuchen ins CVJM-Heim einzubrechen

Schwelm (ots)

Am Mittwoch stellte ein Zeuge fest, dass Einbrecher versuchten ein seitliches Fenster des Gebäudes aufzuhebeln. Ein näherer Zeitraum, in dem die Hebelspuren entstanden sein könnten, konnte nicht eingegrenzt werden. Das Öffnen des Fensters gelang den Tätern nicht, so dass es bei einem Einbruchsversuch blieb.

