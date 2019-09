Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Twingo aus Kurve geflogen

Herdecke (ots)

Am Donnerstag fuhr ein 21-jähriger Herdecker mit seinem Renault Twingo auf der Straße Weg zur Schanze. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Renault, kam in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einer Grundstücksmauer. Durch den Zusammenstoß verletzten sich die drei Beifahrer (21, 19, 20) in dem Twingo leicht. Eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte jedoch keiner der Insassen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell