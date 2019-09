Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Fußgängerin am Kreisverkehr angefahren

Herdecke (ots)

Am 10.09. gegen 16:30 Uhr kam es an einem Kreisverkehr zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin, bei dem die Fußgängerin leicht verletzt wurde. Eine 31-jährige Wetteranerin fuhr mit ihrem Nissan aus der Poststraße in den Kreisverkehr zur Wetterstraße ein. Als sie den Kreisverkehr Richtung Wetterstraße verlassen wollte, war sie kurz abgelenkt und übersah dabei eine 60-jährige Herdeckerin, die die Weststraße an einem Fußgängerüberweg zusammen mit ihrem Hund überqueren wollte. Die 60-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der Hund wurde durch den Nissan getroffen und vermutlich leicht verletzt.

