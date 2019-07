Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendieb gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Ladendiebstahl am Mittwoch, 3. Juli 2019, in einem Drogeriemarkt am Willy-Brandt-Platz sucht die Polizei einen Unbekannten. Gegen 8.30 Uhr beobachtete der Ladendetektiv wie der Dieb mehrere Getränke in seinen Rucksack steckte. Als er ihn ansprach, legte er den Rucksack ab und flüchtete. Der Tatverdächtige ist zirka 35 Jahre alt und 1,85 Meter groß. Er trug eine graue Jacke, eine olivfarbene kurze Hose und rote Schuhe. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

