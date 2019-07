Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte nach Brand in Wohnung

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Brand in einer Obergeschosswohnung an der Tondernstraße am Dienstagabend, 2. Juli, wurden zwei Frauen im Alter von 59 und 70 Jahren leicht verletzt. Gegen 20.20 Uhr fing dort ein Akkustaubsauger Feuer. Der befand sich in einer Ladestation in einem Abstellraum. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand schnell ab. Die Wohnungsinhaberin und eine weitere Bewohnerin des Mehrfamilienhauses wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. In der Wohnung entstand geringer Sachschaden. (cg)

