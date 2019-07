Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 24-Jähriger bei Alleinunfall schwer verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Schwer verletzt wurde ein 24-jähriger Ford-Galaxy-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 2. Juli, auf der Becke. Gegen 17.20 Uhr fuhr der 24-Jährige auf der Becke in westliche Fahrtrichtung. Er kam von der Fahrbahn nach rechts ab, überschlug sich einmal und blieb auf der Beifahrerseite im Graben liegen. Der Fahrer wurde mit einem Krankenwagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wird. Der Galaxy war nicht mehr fahrbereit und wurde daher abgeschleppt. Die Straße wurde für ungefähr 30 Minuten während der Bergung gesperrt. Es entstand Sachschaden von etwa 3200 Euro. (kt)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell