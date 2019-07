Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht geklärt

Hamm-Mitte (ots)

Die Polizei hat die Unfallflucht vom Mittwoch, 19. Juni, auf der Straße Am Stadtbad (siehe Pressemitteilung der Polizei Hamm vom 21.6.2019, 8.29 Uhr) aufgeklärt. Der Schaden am Seat wurde von einem 25-jährigen Hammer verursacht, der mit einem roten Daimler unterwegs war. Er gab an, von dem Unfall nichts gemerkt zu haben. Hier lesen Sie die ursprüngliche Meldung zu dem Fall: http://url.nrw/ZvQ. (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell