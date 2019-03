Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: LKW umgekippt - eine Person leichtverletzt

Boden (ots)

Am 27.3.2019 um 10:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Der Fahrer befuhr mit seinem Sattelzug die L300 und beabsichtigte auf die B255 aufzufahren. In einer Rechtskurve touchierte der Auflieger den Bordstein und kam ins Schleudern. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Gespann und es kippte auf die linke Fahrzeugseite. Der Fahrer wurde durch Ersthelfer aus dem Führerhaus befreit und leichtverletzt in das Krankenhaus Montabaur eingeliefert. Die Strecke wurde durch die Straßenmeisterei Montabaur gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern noch an.

