Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Pelkum (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstag, 2. Juli sucht die Polizei einen Fahrradfahrer. Gegen 18.30 Uhr war ein 78-Jähriger mit seinem Krankenfahrstuhl auf der Lohauserholzstraße in Richtung Jupiterstraße unterwegs. Dabei stieß er mit einem Fahrradfahrer zusammen. Dieser beabsichtige vom Grundstück eines Supermarktes auf die Lohauserholzstraße zu fahren. Nach einem kurzen Gespräch flüchtete der Fahrradfahrer von der Unfallstelle. Der Flüchtige mit dunkler Hautfarbe hat schwarze, kurze Haare. Er trug ein rotes Sweatshirt, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. An dem Damenfahrrad war vorne am Lenker ein Korb befestigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

