Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Münsterstraße sucht die Polizei den Eigentümer eines noch unbekannten Autos. Am Dienstag, 2. Juli, in der Zeit zwischen 17 und 17.30 Uhr, stieß eine 35-jährige BMW-Fahrerin in Höhe des Flugplatzes beim Rückwärtsfahren gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Vermutlich war das Auto schwarz. Nach dem Unfall suchte die ortsunkundige Verursacherin eine nahegelegene Praxis auf und erfragte die Anschrift. Danach rief sie bei der Polizei an. Als die Frau kurze Zeit später zum Unfallort zurückkehrte, war das beschädigte Fahrzeug nicht mehr da. Die Polizei bittet nun den geschädigten Autobesitzer, sich unter der Rufnummer 02381 916-0 zu melden. (cg)

