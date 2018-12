POL-EN: Herdecke - Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Walkmühle

Herdecke (ots) - In der Zeit von Donnerstag, den 06.12.2018, 17 Uhr bis Freitag, den 07.12.2018, 10 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter durch Hebeln an einem Garagentor in das direkt an die Garage angrenzende Einfamilienhaus zu gelangen. Als dieses misslang flüchteten die Täter in unbekannter Richtung.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell