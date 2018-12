POL-EN: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Ennepetal (ots) - Am Freitag, den 07.12.2018, gegen 05:40 Uhr, befuhr ein 43 jähriger Wuppertaler mit seinem Pkw Daimler Chrysler die Kölner Straße in Fahrtrichtung Ennepetal. In Höhe der Kreuzung Wuppermannshof übersah er eine, durch Lichtzeichenanlage vorfahrtsberechtigte, 58 jährige Ennepetalerin. Sie befuhr mit ihrem Pkw Mazda die Kölner Straße in Fahrtrichtung Schwelm, um nach links in die Straße Wuppermannhof abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Die Fahrzeuge der Unfallbeteiligten waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

