Adenau/Kreis Ahrweiler (ots) - Am Freitag 07.12.2018 ereignete sich auf der B257 zwischen Leimbach und Adenau ein Verkehrsunfall. Zwei PKW fuhren in Richtung Adenau, als der hinterherfahrende Wagen den Vordermann überholte. Nach Beendigung des Überholvorgangs schnitt der Überholer den anderen Wagen derart, dass es zu einer Berührung beider PKW kam. Während der Unfallverursacher anschließend in Adenau anhielt, setzte der Geschädigte seine Fahrt zunächst fort und zeigte den Vorfall später bei der Polizei an. Die Polizei Adenau fragt, wer zum fraglichen Unfallzeitpunkt gegen 14.00 Uhr den Verkehrsunfall beobachtet hat oder das unfallverursachende Fahrzeug später auf dem NETTO-Parkplatz stehen gesehen hat? Hierbei soll es sich um einen dunklen VW Tiguan mit SU-Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen melden sich bitte telefonisch unter 02691-9250.

