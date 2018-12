POL-PDMY: PKW im Gegenverkehr

Ediger (ots) - Am 07.12.2018 um 07:15 Uhr kam es auf der B 49 zwischen den Ortschaften Ediger und Nehren zu einem folgenschweren Überholmanöver. Ein, aus Richtung Nehren kommender, PKW überholte am Ausgang einer langgezogenen S-Kurve einen vor ihm fahrenden PKW, obwohl sich im Gegenverkehr ein grauer PKW näherte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die Fahrerin des grauen PKW stark ab und steuerte ihren PKW in die seitliche Leitplanke. Am PKW und der Leitplanke entstanden erhebliche Sachschäden. Der Überholer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Cochem bittet um Zeugenhinweise, insbesondere um Meldung des Fahrzeugführers des überholten PKW.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671-9840

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell