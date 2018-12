POL-PDMY: Verkehrsunfall

Mendig - Bahnstraße (ots) - Heute, am 05.12.2018, kam es zwischen 10 und 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Mendig. Eine Fahrzeugführerin kollidierte beim Ausparken auf dem Schotterparkplatz mit einem geparkten silbernen Kleinwagen. Nach der Kollision entfernte sich die Unfallverursacherin zunächst, kehrte aber ca. 5 Minuten später zur Unfallstelle zurück, um eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zu dem Zeitpunkt war der beschädigte silberne Kleinwagen jedoch nicht mehr vor Ort. Der PKW dürfte vorne rechts (Beifahrerseite) beschädigt sein. Näheres ist zum Fahrzeug nicht bekannt. Der Fahrer/Halter des beschädigten silbernen PKW wird gebeten, sich mit der Polizei in Mayen unter 02651-801-0 in Verbindung zu setzten.

