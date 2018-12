POL-PDMY: Wohnungseinbruch in Kaifenheim

Polizei Cochem (ots) - Unbekannte Täter brachen am 04.12.18, in der Zeit von 17.40 Uhr bis 19.30 Uhr in ein Wohnhaus in Kaifenheim in der Ringstraße ein. Es wurde eine Terrassentür aufgehebelt. Täter entwendeten einen Möbeltresor und erlangten Schmuck und Bargeld. In diesem Zusammenhang wurde von Zeugen eine verdächtige Person beobachtet. Diese Person war ca. 40 Jahre alt und trug eine Strickmütze. Wer kann weitere Hinweise geben bzw. wer hat diese Person auch beobachtet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

Moselstr. 31

56812 Cochem

picochem@polizei.rlp.de

02671-984-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell