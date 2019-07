Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 01.07.2019: Kripo warnt von betrügerischen Schlüsseldiensten+++Mehrere Schlägereien+++Über drei Promille+++Benzinschlauch beim Motorrad beschädigt

Gießen (ots)

Gießen: Wucher beim Schlosswechsel

Wegen Wucher wurde ein Verfahren gegen zwei Mitarbeiter eines angeblichen Schlüsseldienstes am Donnertagabend in der Schuppstraße in Gießen eingeleitet. Ein 42 - Jähriger hatte sich ausgeschlossen und in seiner Not im Internet recherchiert. Dabei fand er einen Schlüsseldienst aus dem Ruhrgebiet. Zwei Mitarbeiter kamen dann und tauschten in kurzer Zeit das Schloss aus. Danach stellten sie eine Rechnung von 500 Euro aus. Bei der Überprüfung der IBAN und der anderen Daten stieß der Gießener dann auf Unstimmigkeiten. Offenbar wurde er über den Tisch gezogen. Die Kriminalpolizei warnt vor unseriösen Schlüsseldiensten und geben Tipps, wie man sich am besten schützen kann

- Rufen Sie mehrere Anbieter an und vergleichen Sie die Angebote. - Ziehen Sie einen Nachbarn, Verwandten oder Freund hinzu. - Holen Sie Sich Rat ein bei der nächstgelegenen Schlosser- oder Metallwerksinnung. - Sollte Ihnen eine Rechnung zu hoch vorkommen, leisten Sie nur eine Teilzahlung. Lassen Sie Sich nicht einschüchtern und rufen Sie bei Bedarf die Polizei an. - Informationen gibt es auch beim Verbraucherschutz. - In den meisten Fällen zahl es sich aus, einen Schlüsseldienst in der Nähe zu suchen. - Vereinbaren Sie einen verbindlichen Preis.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Biebertal: Holzstapel brennt

Bei Frankenbach haben Unbekannte am späten Sonntagvormittag offenbar einen Holzstapel angezündet. Die Stelle befindet sich in Richtung Wilsbach in einem Walstück in der Nähe der Landesstraße 3047. Der angerichtete Schaden liegt bei etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Abgelenkt und bestohlen

Offenbar gezielt abgelenkt wurde eine 88 - Jährige Gießenerin am Samstagnachmittag in der Keßlerstraße in Wieseck. Die beiden Unbekannten waren unter einem Vorwand in die Wohnung gelangt. Offenbar wartete eine dritte Frau vor dem Mehrfamilienhaus. Während die 88 - Jährige von einer der beiden Unbekannten in der Wohnung abgelenkt wurde, suchte die andere Frau offenbar die Wohnung nach Wertsachen ab. Vermutlich wurde aber nichts entwendet. Die Trickdiebinnen sollen zwischen 15 und 55 Jahren alt und kräftig sein. Alle sollen bunte auffällige Kleidung getragen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Ladendieb geschnappt

Bekleidung und Parfum im Wert von fast 500 Euro hat offenbar ein 34 - Jähriger Asylbewerber aus Algerien am Samstag, gegen 18.20 Uhr, aus einem Kaufhaus im Seltersweg mitgehen lassen. Ein Ladendetektiv hatte den Diebstahl beobachtet und den mutmaßlichen Täter verfolgt. Im Bereich des Bahnhofes konnte der Verdächtige durch eine Streife der Bundespolizei festgenommen werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Niedergeschlagen und verletzt

Aus einer Gruppe von etwa fünf Personen wurde ein 51 - Jähriger und ein Bekannter am Samstag, gegen 21.20 Uhr, in der Walltorstraße niedergeschlagen und verletzt worden. Offenbar hatte es zwischen den beiden Gruppen zunächst verbale Streitigkeiten gegeben. In dessen Verlauf soll die fünfköpfige Gruppe dann mehrfach auf die beiden Personen, die in Begleitung von zwei Frauen waren, eingeschlagen haben. Beide Personen mussten aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Gruppe um einen 19 - Jährigen mutmaßlichen Schläger konnte wenig später im Zuge der Fahndung kontrolliert werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: In den Rücken gesprungen

Wegen einer Kopfverletzung musste ein 22 - Jähriger am frühen Sonntagmorgen in eine Klinik gebracht werden. Der Frankfurter hatte offenbar Streit mit einer anderen Person. Vor einer Gaststätte in der Ludwigstraße sprang der Unbekannte der Frankfurter offenbar mit voller Wucht in den Rücken. Offenbar verlor der 22 - Jährige dabei kurz das Bewusstsein. Der Angreifer soll zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 180 Zentimter groß sein. Er soll die Haare an den Seiten kurz rasiert haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: Exhibitionist festgenommen

Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte ein 33 - Jähriger am Sonntagmorgen in Garbenteich festgenommen werden. Der Mann hatte sich offenbar zuvor vor einer 27 - Jährigen entblößt. Im Bereich eines Feldweges hatte der Mann sie zuvor für mehrere Meter verfolgt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: Schläuche beim Motorrad herausgerissen

In der Licher Straße in Garbenteich hat ein Unbekannter zwischen Freitagmittag und Sonntagmorgen offenbar den benzinschlauch eines Motorrades beschädigt und zwei weitere Schläuche herausgerissen. Der Besitzer bemerkte die Sachbeschädigung dann, als die Maschine während der Fahrt ausging. Ein Verfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Schlägerei Nummer 1 auf dem Festplatz - Zeugen gesucht

Auf der Suche nach Zeugen ist die Grünberger Polizei nach einem Vorfall vom letzten Sonntag, gegen 01.30 Uhr. Ein 40 - Jähriger hatte in Lehnheim seinen Sohn von einem Discoabend abgeholt. Offenbar wurden er und sein Sohn unvermittelt von einer Gruppe von etwa 6 Personen angegriffen und mit Schlägen traktiert. Beide wurden verletzt. Einer der Schläger soll etwa 170 Zentimeter groß und kräftig sein. Er soll eine Glatze haben und ca. 30 Jahre alt sein. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Grünberg: Schlägerei Nummer 2 auf dem Festplatz - Zeugen gesucht

Nur etwa zehn Minuten nach der ersten Schlägerei auf dem festplatz in Lehnheim wurde der Polizei eine zwei Auseinandersetzung gemeldet. Ein 17 - Jähriger hatte eine Personengruppe, die sich vor dem Festzelt aufhielt, gefragt, ob sie etwas mit der ersten Schlägerei zu tun hatten. Offenbar kam es kurz danach zu einem Angriff der drei Täter. In der wechselseitigen Auseinandersetzung fiel der 17 - Jährige auf den Boden und bekam mehrere Tritte ab. Es soll sich um drei männliche Personen im Alter von etwa 30 Jahren handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Linden: Unfall durch Erschrecken Am Sonntag (30.06.2019) war eine 65-jährige Frau in ihrem weißen Opel Antara auf der A 45 in Richung Hanau unterwegs. Nach der Anschlussstelle Lützelinden fuhr sie auf dem rechten Fahrstreifen. Auf dem Beifahrersitz schlief ihr Ehemann. Während des Schlafens kippte er offenbar plötzlich nach links zur Seite und fiel mit dem Oberkörper auf die Fahrerin. Diese war dadurch vermutlich so erschrocken, dass sie die Kontrolle über ihr Auto verlor. Der PKW kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte in die Außenschutzplanke, wobei das Vorderrad komplett abgerissen wurde. Der Sachschaden an der Planke und dem PKW summiert sich auf 9.500 Euro.

Linden/A 485: Lieferwagen fährt Warnbarken um

Ein 25-jähriger Mann aus dem Main-Taunus-Kreis war am Samstag (29.07.2019), gegen 7:32 Uhr, mit einem Lieferwagen auf dem rechten von zwei Fahrspuren auf der A 485 von Linden nach Marburg unterwegs. Innerhalb der dortigen Baustelle kam er dann von der Fahrbahn ab und stieß mehrere Warnbarken zusammen. Am Lieferwagen sowie an den Warnbarken entstand Sachschaden. Dieser beläuft sich auf mindestens 5.570 Euro.

Fernwald: A 5 - Über 3 Promille

Am Freitag (28.06.2019) war ein 40-jähriger Mann aus Offenbach, gegen 21:28 Uhr, auf der A 5 unterwegs. Er befuhr den rechten von zwei Fahrspuren in Richtung Kassel, bevor er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er streifte mehrere Felder Schutzplanke und kam danach zum Stillstand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab an der Unfallstelle einen Promillewert von 3,07. Verletzt wurde niemand. Sein Fahrzeug, ein Opel Astra, war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt mindestens 9.500 Euro. Auf den Offenbacher kommt nun ein Strafverfahren zu. Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter der Rufnummer 06033 - 7043 5010.

Gießen: Unfallflucht in der Ferniestraße

Ein 75-jähriger Mann aus Pohlheim hatte am Freitag (21.06.2019), gegen 0:00 Uhr seinen grauen Tiguan in der Ferniestraße 8 abgestellt. Als er am Donnerstag (27.06.2019) wieder zu seinem Fahrzeug kam, war dieses beschädigt. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte auf bisher unbekannte Weise des Tiguan des 75-jährigen Mannes aus Pohlheim und suchte dann das Weite, ohne sich um den hinterlassenen Schaden in Höhe von 1.200 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd, unter 0641-7006-3555, entgegen.

Gießen: Unfallflucht im Parkhaus der Uniklinik

Am Donnerstag (27.06.2019) parkte ein 62-jähriger Mann aus Lich seinen schwarzen VW Sharan, gegen 12:25 Uhr, in der 2. Etage des Parkhauses des UGKM in der Gaffkystraße. Als er um 16:10 Uhr zu seinem Auto zurück kam, musste er Schrammen, Kratzer und Dellen an der Stoßstange hinten feststellen. Vom Verursacher war nichts zu sehen. Hinweise auf den Unfallverursacher und dessen KFZ nimmt die Polizeistation Gießen Süd, unter 0641-7006-3555, entgegen.

Gießen: Unfallflucht in der Lahnstraße

Ein 74-jähriger Mann aus Pohlheim parkte seinen schwarzen VW Passat am Freitag (21.06.2019), um 10:15 Uhr, auf einem der Parkplätze in der Lahnstraße auf Höhe der Hausnummer 31. Dabei stellte er seinen PKW mit der Front zum Gebüsch. Als er gegen 15 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der hinteren rechten Fahrzeugtür fest. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen und dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen Nord, unter der Telefonnummer: 0641-7006-3755, in Verbindung zu setzen.

Buseck: Unfallflucht mit Personenschaden

Ein 39-jähriger aus Buseck befuhr am Freitag (28.06.2019), gegen 08.45 Uhr, mit einem LKW die L 3127 aus Richtung der Anschlussstelle der BAB 5 kommend in Richtung Geilshausen. Auf der Strecke kam es im Begegnungsverkehr mit einem grünen Holztransporter mit waagerechten roten Streifen über der Fahrertüre zum Zusammenstoß der beiden LKW. Hierbei wurde der Busecker durch Glassplitter leicht verletzt. Der Holztransporter setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Personen- und Sachschaden zu kümmern. Am LKW des Buseckers entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,00 EUR. Um entsprechende Hinweise an die Polizeistation Grünberg unter der Rufnummer 06401-91430 wird gebeten.

Hungen: Unfall wegen tiefstehender Sonne

Am Samstag (29.06.2019), gegen 19.35 Uhr, befuhr eine 22-jährige Laubacherin mit ihrem PKW die Albert-Schweitzer-Straße in Hungen in Richtung der Friedensstraße. Offenbar aufgrund tiefstehender Sonne prallte sie mit ihrem PKW gegen eine dortige Grundstücksmauer, wobei sie sich einen Bruch des rechten Armes zuzog. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,00 EUR, die Mauer wurde nicht beschädigt.

Lich: Verkehrsunfallflucht am Bürgerhaus

Ein 87-Jähriger VW-Fahrer parkte am Freitag (28.06.19) seinen Golf, in der Zeit zwischen 15:45 Uhr und 16:35 Uhr, vorwärts in einer Parkbucht auf dem Parkplatz hinter dem Bürgerhaus in Lich ein. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug bemerkte er einen Kratzer an der linken hinteren Stoßstange. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500,00 EUR. Bei dem flüchtigen Verkehrsteilnehmer soll es sich um einen Radfahrer handeln. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg in Verbindung zu setzen unter Telefon 06401-91430.

