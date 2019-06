Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 28.06.2019: Offenbar mit Luftdruckwaffe auf andere Person geschossen+++Frau im Discounter belästigt+++Businsassen gesucht

Gießen (ots)

Reiskirchen: Offenbar mit Luftdruckwaffe auf Person geschossen

Mindestens zwei Mal soll ein 59-Jähriger Mann am Donnerstag, gegen 23.00 Uhr, auf einen 35 - Jährigen geschossen haben. Dabei verfehlten die Geschosse die Person. Der Verdächtige wurde daraufhin festgenommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,7 Promille. Gegen ihn wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Laubach: Frau im Discounter bedrängt

Offenbar sexuell belästigt wurde eine 38 - Jährige am Donnerstagabend in einem Discounter in der Philipp-Reis-Straße in Laubach. Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen 53 - Jährigen Deutschen handeln. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen sexueller Nötigung eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Linden: Diebstahl aus dem Kofferraum

Eine Laptoptasche mitsamt Laptop sowie ein Handy haben Diebe am Donnerstag, zwischen 19.00 und 19.20 Uhr, in der Carl-Benz-Straße in Großen-Linden erbeutet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Beide Kennzeichen geklaut

Die beiden Schilder mit dem Aufdruck GI-AZ4564 wurden am Donnerstag, zwischen 13.30 und 22.00 Uhr, in der Friedrich-Ebert-Straße entwendet. Die Unbekannten hatten die Kennzeichen von einem VW Golf abmontiert. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Heuchelheim: Bierflasche gegen Auto geworfen

Einen Schaden von mehreren hundert Euro hat ein Vandale in der Nacht zum Freitag im Sanderweg in Heuchelheim angerichtet. Der Unbekannte warf eine Bierflasche gegen einen dort abgestellten VW. Zeugen konnten gegen 03.00 Uhr einen Knall hören. Wahrscheinlich war der Täter um diese Zeit unterwegs. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Hungen: Dieseldiebe in Utphe unterwegs

Diesel im Wert von etwa 200 Euro haben Unbekannte zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in der Berstädter Straße in Hungen entwendet. Die Diebe hatten an zwei Baustellenfahrzeugen die Leitungen gekappt. An einem weiteren Tank versuchten die Täter es. Der Schaden liegt bei etwa 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Linden: Businsassen als Zeugen gesucht

Am Montag (24.06.2019), gegen 17:23 Uhr, war ein Bus mit mehreren Fahrgästen auf der Rathausstraße unterwegs. Der dunkelhäutige Busfahrer beabsichtigte nach links in die Hauptstraße einzubiegen. Dabei streifte er einen roten Kia Rio und fuhr danach einfach weiter, obwohl die Fahrgäste den Busfahrer vermutlich auf den Zusammenstoß hingewiesen haben. Damit der Kia-Fahrer nun nicht auf seinem Schaden in Höhe von zirka 1.200 Euro sitzen bleiben muss, sucht die Polizeistation Gießen Süd nun die Businsassen oder andere Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können. Zeugen werden gebeten sich mit unter der Telefonnummer 0641-7006-3555 zu melden.

Linden: Fahrradfahrer missachtet Vorfahrt und wird durch die Luft gewirbelt

Ein 20-jähriger Mann aus Weilburg war am Donnerstag (27.06.2019), gegen 15:40 Uhr, mit seinem Mountainbike auf der Philipp-Reis-Straße unterwegs. Ein 66-jähriger Mann aus Linden fuhr zeitgleich in seinem Mercedes die Siemensstraße in absteigende Richtung. An der Kreuzung beider Straßen missachtete der Radfahrer, vermutlich wegen Nutzung seines Handys, offenbar die Vorfahrt des von rechts kommenden PKW. Er wurde frontal von dem Auto erfasst und flog mit seinem Fahrrad durch die Luft. Der Radfahrer hielt, so die bisherigen Ermittlungen, während der Kollision sein Smartphone in der Hand und hatte Kopfhörer mit Musik in den Ohren. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt. An seinem Bike sowie am Unfallauto entstand Sachschaden. Dieser summiert sich auf 5.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Auffahrunfall in der Nordanlage

Am Donnerstag (27.06.2019), gegen 19:30 Uhr, war ein 25-jähriger Ford-Fahrer aus Gießen und eine 26-jährige Hyundai-Fahrerin aus Laubach auf der Nordanlage unterwegs. An der Kreuzung zur Steinstraße musste der vorausfahrende Mann verkehrsbedingt anhalten. Die hinter ihm fahrende Frau bemerkte dies zu spät und fuhr auf. An beiden Autos entstand Sachschaden, dieser beläuft sich auf 7.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Nach Flasche gebeugt und Mittelleitplanke gestreift

Ein 24-jähriger Mann aus Linden war am Donnerstag (27.06.2019), gegen 2 Uhr, auf der A485 von Marburg Richtung Hanau unterwegs. Nach eigenen Angaben beugte er sich nach einer Flasche im Fußraum der Beifahrerseite und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab. Er streifte die Mittelschutzplanke. An dieser sowie an seinem Ford Fiesta entstand Sachschaden. Dieser wird mit 3.900 Euro angegeben.

Gießen: Unfallflucht an der Ecke Kugelberg / Friedensstraße

Am Donnerstag (27.06.2019), gegen 20:10 Uhr, parkte der schwarzen BMW einer 21-jährigen Frau aus Gießen am rechten Fahrbahnrand der Ecke Kugelberg / Friedensstraße. Ein Unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß, vermutlich mit einem Fahrrad, gegen das geparkte Auto und suchte danach das Weite, ohne sich um den hinterlassenen Schaden von mindestens 250 Euro, zu kümmern. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Gießen Nord, unter 0641-7006-3755, entgegen.

