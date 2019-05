Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Sachbeschädigung durch Kinder/Jugendliche

Bad Pyrmont (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es auf einem derzeit nicht genutzten Firmengelände an der Siemensstraße zu erheblichen Sachbeschädigungen an den Gebäuden. Die jungen Vandalen schlugen nicht nur Türen und Fenster ein, sondern rissen auch ca. 50 Feuerlöscher aus den Halterungen und entleerten sie in den Fabrikhallen. Weiterhin zerschlugen sie Beleuchtungseinrichtungen und schlugen bzw. traten Löcher in Leichtbauwände. Die zerstörten Fenster und Türeinsätze müssen derzeit provisorisch durch Holzplatten gesichert werden. Der Sachschaden wird im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass auch Minderjährige für Schäden aufkommen müssen und entsprechende Forderungen, nach einem Gerichtsurteil, bis zu 30 Jahre lang geltend gemacht werden können. Ein heute 12-jähriger könnte also bis zum Jahr 2049 an möglichen Schäden zahlen. Erste Täterhinweise liegen vor, denen jetzt vom Kriminal- und Ermittlungsdienst nachgegangen wird.

