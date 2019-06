Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 27.06.2019: Betrüger versenden gefälschtes Knöllchen - Polizei warnt vor fieser Betrugsmasche

Gießen (ots)

Hüttenberg:

Aktuell versuchen Betrüger, mit einer gefälschten sogenannten "Bußgeld-E-Mail" zu einem Geschwindigkeitsverstoß Kasse zu machen. Eine Mitarbeiterin einer Firma aus Hüttenberg erhielt so eine Betrugs-Mail über das Betriebspostfach von einer vermeintlichen Bußgeldstelle. Unter der angeblichen Adresse "Zentraldienst der Polizei" forderten die Unbekannten die Bezahlung einer Geldbuße. In diesem Fall sollten 100 Euro für einen Geschwindigkeitsverstoß von 14 km/h gezahlt werden. Durch entsprechende Klicks auf die in der E-Mail enthaltenen Links "Einspruch einlegen" oder "Einzelheiten des Falles" könnten die Empfänger reagieren.

Doch Vorsicht:

Folgt man den Anweisungen dieser gefälschten Bußgeldbescheide wird oftmals eine Schadstoffware heruntergeladen, die nur von wenigen Antivirenprogrammen als schädlich erkannt und eliminiert wird. Dies ermöglicht den Betrügern das Ausspähen von sensiblen Daten, die sich auf dem Rechner befinden. In dem aktuellen Fall war der Text auch in fehlerhaftem Deutsch verfasst. Die Empfängerin misstraute dem "Bußgeldbescheid" und informierte die Polizei. Echte Bescheide werden niemals per E-Mail zugestellt! Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Tipps der Polizei:

- Klicken Sie nicht auf enthaltene Links und öffnen Sie die Anhänge nicht - Gefahr eines Virus!

- In der Betreffzeile steht oftmals "Straf Benachrichtigung" gefolgt von einer Kombination aus Zahlen.

- Falls der Anhang oder Link doch geöffnet wurde, sollte der computer auf Schadprogramme mit aktueller Software überprüft werden!

- Wenn der Text in fehlerhaftem Deutsch verfasst wurde, dann handelt es sich um eine Betrugs-Mail!

- Zahlen Sie nicht das geforderte Bußgeld, sondern Löschen Sie lieber die Betrugsmail (vorher Screenshot)

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei in Ihrer Nähe!

