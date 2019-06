Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190616 - 653 Frankfurt-Fechenheim: Bewaffneter Mann ins Krankenhaus eingewiesen

Frankfurt (ots)

(mc) Am Freitagabend wurde ein mit Messern bewaffneter Mann in seinem Wohnhaus in Fechenheim festgenommen und in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses in Frankfurt eingewiesen.

Familienangehörige informierten die Polizei am Abend des 14. Junis 2019 die Polizei, nachdem sie sich Sorgen um den Zustand des 63-jährigen Verwandten machten.

Daraufhin haben Polizeibeamte das Wohnhaus in der Birsteiner Straße umstellt, um Gefahren für Dritte auszuschließen. Im Laufe des Abends und nach mehreren gescheiterten Kontaktversuchen betraten Polizeibeamte das Wohnhaus und überwältigten den bewaffneten Mann. Er wurde daraufhin in ein Krankenhaus eingewiesen.

Während des Einsatzes wurde niemand verletzt.

