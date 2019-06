Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190616 - 650 Frankfurt-Nordend: Drogendealer auf frischer Tat gefasst

Frankfurt (ots)

(mc) Am Freitagnachmittag (14. Juni 2019) nahmen Zivilfahnder auf der Friedberger Landstraße einen Rauschgifthändler fest.

Kurz vor dem Zugriff, gegen 15.30 Uhr, beobachteten die Zivilbeamten den Drogenhandel zwischen dem 26-jährigen Dealer und einem 22-jährigen Abnehmer. Dann ging alles ganz schnell und beide wurden festgenommen.

Um vor der Polizei zu fliehen, stieß Betäubungsmittelverkäufer bei der Festnahme einen Polizeibeamten zu Boden - zwecklos, denn ein zweiter Beamter überwältigte ihn kurzerhand daraufhin.

Insgesamt fanden die Beamten über 30g Marihuana und mehrere hundert Euro Bargeld. Das Geld und die Drogen wurden beschlagnahmt.

Der bereits hinlänglich polizeibekannte Frankfurter wurde in Ermangelung von Haftgründen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

