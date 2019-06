Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190616 - 651 Frankfurt-Unterliederbach: Messer im Streit gezückt

Frankfurt (ots)

(mc) Am Freitagabend (14. Juni 2019) kam es zu einem Streit eines Pärchens vor einem Wohnhaus im Sossenheimer Weg. Zwei zunächst unbeteiligte Männer griffen in den Streit ein und in der Folge zückte einer von ihnen ein Messer.

Gegen zehn Uhr abends hörten die zwei später als mutmaßliche Täter identifizierten Männer den Streit einer 30-jährigen Frau und ihres Lebensgefährten im Alter von 42 Jahren. Die beiden Männer im Alter 28 und 55 Jahren gingen ersten Ermittlungen zufolge dazwischen, um zu schlichten, allerdings eskalierte die Situation.

Bislang ist unklar, wer von den zwei Männern das Messer zog, jedoch wurde es im weiteren Verlauf gegen den 42-jährigen Streitenden eingesetzt und ihm in den Bauch gestochen.

Bei Eintreffen der Polizei wurden beide Männer vorläufig festgenommen.

Näheres zum Sachverhalt müssen nun die Ermittlungen ergeben.

