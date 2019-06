Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190616 - 652 Frankfurt-Seckbach: Unfall mit Bus nach Trunkenheitsfahrt

Frankfurt (ots)

(mc) Am späten Samstagnachmittag (15. Juni 2019) kollidierte ein alkoholisierter Autofahrer in einer Kurve in der Atzelbergstraße mit einem Frankfurter Linienbus und verletzte sich leicht.

Als der 82-jährige gegen Viertel vor sechs, vermutlich infolge einer Alkoholintoxikation, die Kurve falsch einschätzte und auf die Gegenfahrbahn fuhr, stießen die zwei Fahrzeuge zusammen. Dabei streifte er mit seinem Fahrzeug den Bus der Linie 38.

Der VW Caddy kam hierbei von der Straße ab und schleuderte in einen Grünstreifen und von dort zurück auf die Straße, wo das Fahrzeug zum Stillstand kam.

Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, während im Linienbus niemand verletzt wurde.

