Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190411 - 415 Bundesautobahn A5: Abstands- und Ablenkungskontrollen bei Lastwagen

Frankfurt (ots)

(ka) Ein zu geringer Sicherheitsabstand von Lastwagen führt immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Auch Ablenkung ist eine der Hauptunfallursachen. Zur Steigerung der Verkehrssicherheit hat die Frankfurter Polizei am gestrigen Tag Kontrollen auf der A5 in Fahrtrichtung Basel mit den genannten Schwerpunkten durchgeführt.

Mit unter anderem zwei Zivilfahrzeugen mit eingebauten Videokameras und Unterstützung des Präsidium Südosthessen und der Bereitschaftspolizei, kontrollierten die Polizeibeamten auf der Raststätte Taunusblick zwischen 08.00 Uhr und 15.00 Uhr. Der Fahrer eines Lkw mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen muss gemäß der Straßenverkehrsordnung bei einer Geschwindigkeit von über 50 km/h einen Sicherheitsabstand von mindestens 50 Metern einhalten. Wird dieser nicht eingehalten, wird dies mit 80 Euro Bußgeld und einem Punkt geahndet.

Wie sich zeigte sind diese Kontrollen notwendig: Die Beamten stellten insgesamt 49 Verstöße bezüglich der Schwerpunkte fest. 42 Lastwagenfahrer hielten zu geringen Abstand, sieben telefonierten während der Fahrt. Außerdem ahndeten die Polizisten Ordnungswidrigkeiten, wie Geschwindigkeitsüberschreitungen, Verstöße gegen die Sozialvorschriften und falsche Ladungssicherung. Es wurden mehr als 3.000 Euro Sicherheitsleistungen einbehalten.

In zwei Fällen musste den Fahrern die Weiterfahrt untersagt werden. Einmal hatte der Fahrer seinen Lastwagen nicht richtig beladen, ein anderer Fahrer eines Sattelzuges wurde im Rahmen der Kontrollen positiv auf Kokain getestet. Er musste zur Blutentnahme und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro bezahlen. Auch er durfte seinen Lastwagen vorerst nicht mehr fahren.

