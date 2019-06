Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Tötungsdelikt; 52-jähriger Ehemann in Untersuchungshaft

Am Abend des 22. Juni 2019, wurden Polizeibeamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zu einer Wohnung in Molbergen gerufen. Dort fanden die eingesetzten Beamten eine tote 54-jährige Frau vor. Im Rahmen der ersten Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den getrenntlebenden 52-jährigen Ehemann, welcher sich zum Zeitpunkt des Auffindens der 54-Jährigen nicht in der Wohnung befand. ER konnte jedoch im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wenig später stark alkoholisiert an seiner Wohnanschrift, die sich ebenfalls in Molbergen befindet, festgenommen werden. Nach den Ermittlungen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta und der Staatsanwaltschaft Oldenburg ist der 52-Jährige dringend verdächtig, seine Noch-Ehefrau getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat einen Antrag auf Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes gestellt. Die Vorführung des Tatverdächtigen erfolgte am frühen Mittag des 23. Juni 2019 beim Amtsgericht Cloppenburg. Dort folgte man dem Antrag auf Haftbefehl. Der Tatverdächtige wurde inzwischen einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Weitere Rückfragen sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Oldenburg zu richten.

