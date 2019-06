Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 22.06.2019 bis 23.06.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis - Am Samstag, 22.06.2019, um 10:30 Uhr konnten Beamte der Polizeistation Löningen im Rahmen einer Verkehrskontrolle den Führerschein einer 33-jährigen aus Bösel sicherstellen. Sie befuhr mit ihrem Krad die Bremer Straße in Löningen, obwohl ihr die Fahrerlaubnis bereits gerichtlich entzogen wurde. Eine Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Emstek - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf - Am Samstag, 22.06.2019, in der Zeit von 08:30 Uhr bis 14:30 Uhr kam es in Emstek, Bachstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der vor dem Wohnhaus geparkte PKW, VW, Touran, einer 41-jährigen Emstekerin wurde im genannten Zeitraum durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Verkehrsunfallort, ohne einen Personalienaustausch zur Schadensregulierung zu veranlassen. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471-1860-0 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht - Eine 62-jährige Löningerin befuhr am Samstag, 22.06.2019, gegen 10:55 Uhr mit ihrem PKW, Toyota, rückwärts die Straße Im Winkel in Löningen, um dort zu wenden. Hierbei stieß sie gegen einen geparkten PKW, Daimler, eines 42-jährigen Löninger. Anschließend entfernte sie sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Durch den Geschädigten konnte das Kennzeichen abgelesen werden, so dass die Unfallverursacherin schließlich schnell ermittelt wurde. Es entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Löningen - Brand - Am Samstag, 22.06.2019, gegen 12:00 Uhr geriet in Löningen, Ortsteil Bunnen, Akaweg, aus bislang unbekannter Ursache eine Zypressenhecke in Brand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

