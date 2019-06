Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum von Samstag (22.06.2019) bis Sonntag (23.06.2019)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Am 22.06.2019 befuhr ein 34-jähriger Mann aus Visbek mit einem Pkw Dacia Dokker die Wildeshauser Straße (Landesstraße 873), aus Richtung Visbek kommend, in Richtung Wildeshausen. In Höhe der Unfallstelle, außerhalb geschlossener Ortschaften, beabsichtigte er nach links auf ein Weizenfeld abzubiegen. Hierbei übersah er ein ihm entgegenkommendes Kraftrad Suzuki, welches von einem 35-jährigen aus Wildeshausen geführt wurde. Durch die Kollision wurde der Kradfahrer schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der 34-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstanden wirtschaftliche Totalschäden (Pkw ca. 11.000,- Euro; Krad ca. 13.000,- Euro). Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Unfallstelle wurde großräumig für etwa 2,5 Stunden gesperrt.

Goldenstedt/Lutten - Gemeinschaftliche Sachbeschädigung

Am Samstag, 22.06.2019, 06.19 Uhr, kam es auf dem Bahnhofsgelände im Goldenstedter Ortsteil Lutten zu einer Sachbeschädigung. Mehrere Personen beschädigten durch Steinwürfe, die Steine wurden dem Schotterbett der Gleisanlage entnommen, eine verglaste Infotafel sowie Scheiben eines angrenzenden Gebäudes. Zudem warfen sie auf dem Bahnsteig und Parkplatz Glasflaschen zu Boden. Im Zuge der Ermittlungen konnten drei junge Männer im Alter von 18-20 Jahren festgestellt werden. Alle drei waren alkoholisiert. Ob es sich bei den drei Vechtaern um die Täter handelt, wird ermittelt. Nach Feststellung der Personalien wurden sie aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Telefon: 04441 943 0) in Verbindung zu setzen.

Dinklage - Raub auf Backshop

Am Samstag, 22.06.2019, 5.10 Uhr, betrat ein bislang unbekannter, maskierter Täter den Backshop einer Bäckerei am Schützenweg. Unter Vorhalt eines Messers verlangte er die Herausgabe von Bargeld. Um möglichen körperlichen Schaden von sich abzuwenden, händigte die 25-jährige Verkäuferin dem Täter vorhandenes Scheingeld in bislang unbekannter Höhe aus. Der Täter verließ die Örtlichkeit mit unbekannter Fluchtrichtung. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter bislang nicht ergriffen werden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich - ca. 165 cm groß - graue Strickjacke mit Kapuze, die normal "aufgesetzt" war - rotes Halstuch mit weißen Punkten, welche bis zur Nase als Maskierung hochgezogen war - helle Jeans - schmale Statur - helle Hautfarbe, evtl. osteuropäisch - sprach deutsch mit unbekanntem Akzent Die Polizei sucht Zeugen, die vor, während oder auch nach der Tat verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge festgestellt hat. Hinweise bitte an die Polizei in Vechta (Telefon: 04441 943 0).

Lohne - Gestürzter Radfahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 22.06.2019, 00.30 Uhr, befuhr ein 43-jähriger aus Dinklage mit seinem Fahrrad in Lohne die Dinklager Straße in Richtung Dinklage. Dort kam er aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung zu Fall und verletzte sich leicht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,38 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Goldenstedt/Lutten - Sachbeschädigung

Am Samstag, 22.06.2019, 22.40 Uhr, beschädigen bislang unbekannte Täter zwei Außenleuchten am Gebäude der Kindertagesstätte an der Oststraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 50,- Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Telefon: 04441 9430) in Verbindung zu setzen.

Goldenstedt/Lutten - Räuberische Erpressung, Gefährliche Körperverletzung

Am Sonntag, 23.06.2019, 02.55 Uhr, kam es auf der Lutter Birse zu einer räuberischen Erpressung. Dabei wurden ein 19-jähriger aus Vechta und ein 18-jähriger aus Bakum von einer Personengruppe Jugendlicher angesprochen und festgehalten. Anschließend schlugen mehrere aus dieser Gruppe auf die Beiden ein. Ebenso wurde die Herausgabe von Bargeld verlangt. Der 19-jährige händigte einen geringen Bargeldbetrag aus. Die Täter verließen danach die Örtlichkeit. Durch die Tathandlung wurde der 19-jährige leicht verletzt. Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen im Bereich des Festplatzes konnte ein Täter aufgrund der vorhandenen Personenbeschreibung festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei diesem handelt es sich um einen 16-jährigen aus Vechta. Das erlangte Bargeld konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen erfolgt waren, wurde der junge Mann an den Vater übergeben. Die Fahndungsmaßnahmen nach den weiteren Mittätern verliefen bislang negativ.

Lohne - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte der Verursacher eines Verkehrsunfalles ausfindig gemacht werden. Dem vorausgegangen war Folgendes: Eine 77-jährige aus Dinklage befuhr mit ihrem Pkw Mercedes einen Parkplatz an der Keetstraße in Lohne. Beim Einparken prallte sie gegen einen geparkten Pkw BMW. Die Dame stieg aus, sah sich den Schaden an und parkte ihr Fahrzeug um. Offensichtlich meinte sie, hierdurch nicht mit dem Unfall in Zusammenhang gebracht werden zu können. Glücklicherweise hatte aber ein 38-jähriger Lohner den Vorfall beobachtet und die Polizei informiert.

