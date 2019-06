Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für Sonntag, 23.06.19

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Trunkenheit im Verkehr

Am 23.06.19, 01.56 h, wurde ein 30-jähriger Barßeler durch eine Streifenwagenbesatzung des PK Friesoythe im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der Ammerländer Straße in Barßel überprüft. Beim PKW- Fahrer wurde deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,72 %o. Gegen den Barßeler wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe wurde bei ihm angeordnet und entnommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeikommissariat Friesoythe

PHK Trippner

Telefon: 04491/ 93160

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell