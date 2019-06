Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 21.06.2019 bis 22.06.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek, OT Bühren - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer - Am Samstag, 22.06.2019, gegen 05:50 Uhr ereignete sich in Emstek, Ortsteil Bühren, ein Verkehrsunfall, wobei ein 42-jähriger Motorradfahrer aus Cloppenburg schwer verletzt wurde. Ein 29-jähriger Cloppenburger überholte mit seinem PKW, Renault, auf der Emsteker Straße (B 69), aus Richtung Bühren kommend in Richtung Schneiderkrug, einen vor ihm fahrenden PKW. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr, der sich ebenfalls im Überholvorgang befindende Motorradfahrer, auf den PKW, Renault auf. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt dem Krankenhaus Vechta zugeführt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Cloppenburg - Körperverletzung - Am Samstag, 22.06.2019, gegen 02:50 Uhr kam es in einer Diskothek in Cloppenburg, Industriezubringer, zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei ein 18-Jähriger aus Cappeln einen 19-Jährigen Lastruper mit der Faust ins Gesicht schlug. Der stark alkoholisierte Täter (2,37 Promille) randalierte weiter und musste schließlich zur Verhinderung weiterer Straftaten die Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei Cloppenburg verbringen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

PHK'in Tesch, DSL'in

Telefon: 04471/1860-112

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell