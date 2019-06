Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Tablet entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Montag, 17. Juni 2019, 23.30 Uhr, bis Dienstag, 18. Juni 2019, 16.00 Uhr, aus einem Wintergarten an der Annabergstraße u. a. einen Laptop. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Dienstag, 18. Juni 2019, um 16.00 Uhr, parkte ein 30-Jähriger aus Lohne seinen Audi Q5 an der Kolpingstraße. Als er am Mittwoch, 19. Juni 2019, um 05.10 Uhr, zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung am hinteren linken Kotflügel fest. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte die Beschädigung vermutlich beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Holdorf - Schilder und Sitzbände beschmiert

Bislang unbekannte Täter beschmierten in der Zeit vom 14. Juni 2019, 08.00 Uhr, bis zum 18. Juni 2019, 08.00 Uhr, am Naturlehrpfad, Grandorfer Straße, Sitzbänke und Schilder. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494/1536) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Freitag, 14. Juni 2019, 12.00 Uhr, bis Dienstag, 18. Juni 2019, 10.00 Uhr, eine Informationstafel im Zitadellenpark. Es entstand Sachschaden in Höhe von 450 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Dinklage - Trunkenheit im Verkehr

Am 18. Juni 2019 befuhr ein 38-jähriger Lohner gegen 21.40 Uhr mit seinem VW Lupo die Brockdorfer Straße, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 21. Juni 2019 befuhr ein 24-Jähriger aus Strövelstorp gegen 00.05 Uhr mit seinem Mercedes die Eschstraße, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Visbek - Pedelecfahrer leicht verletzt

Am 18. Juni 2019 befuhr eine 71-jährige Visbekerin gegen 10.25 Uhr mit ihrem Pedelec den Fahrradweg in Richtung Lutten. Hier übersah sie den abgestellten Lkw eines 56-jährigen Emstekers, der mit abgesicherten Entladearbeiten beschäftigt war. Die 71-Jährige fuhr trotz Warnrufe gegen die Stütze des Lkw und verletzte sich leicht.

Lohne - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 18. Juni 2019 kam es gegen 07.35 Uhr in Höhe einer Bushaltestelle an der Langweger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Begegnungsverkehr kam es zum Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern, bei dem eine siebenjährige Lohnerin leicht verletzt wurde. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 20. Juni 2019 kam es in der Zeit von 08.05 Uhr bis 12.30 Uhr an der Grafenhorststraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein e 34-jährige Cappelnerin hatte ihren BMW ordnungsgemäß auf einer Parkbucht geparkt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte diesen Pkw. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Visbek - Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 20. Juni 2019 überquerte ein 88-jähriger Visbeker gegen 17.09 Uhr mit seinem Pedelec die Goldenstedter Straße, ohne auf einen von rechts kommenden, bevorrechtigen 45-jährigen Visbeker zu achten. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 88-Jährige schwer verletzt wurde. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand geringer Sachschaden.

Goldenstedt - Motorradfahrer schwer verletzt

Am 18. Juni 2019 kam es gegen 16.15 Uhr auf der Vechtaer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Dieser fuhr auf den Pkw mit Anhänger eines 48-jährigen Vechtaers auf, als dieser auf eine Hofzufahrt abbiegen wollte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2050 Euro.

