Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für Samstag, 22.06.19

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Trunkenheit im Verkehr / Verfolgungsfahrt Am 21.06.19, 16.20 - 16.42 h, kam es auf der B 72 zu einer Verfolgungsfahrt eines PKW BMW in schwarz. Nach diversen telefonischen Hinweisen soll dieser BMW die B 72 aus Varrelbusch kommend in Richtung Friesoythe befahren haben. Der PKW soll teilweise mit stark überhöhter Geschwindigkeit, einige Anrufer sprachen von einer Geschwindigkeit um 200 km/h, gefahren sein. Durch mehrere eingesetzte Streifenwagen konnte der besagte PKW in Saterland, am dortigen Parkplatz Saterland gestoppt und kontrolliert werden. Beim 36-jährigen Friesoyther wurde im Rahmen dieser Kontrolle Atemalkohol festgestellt, der Beschuldigte verweigerte allerdings einen Atemalkoholtest. Auf Anordnung der feststellenden Beamten wurde eine Blutprobe beim 36-jährigen Friesoyther entnommen. Der Beschuldigte ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, der genutzte PKW war nicht zugelassen. Gegen den Friesoyther wurden diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet darum, dass sich Personen, die im Rahmen der Verfolgungsfahrt durch den Beschuldigten gefährdet wurden, sich beim Polizeikommissariat Friesoythe unter Tel. 04491/93160 melden.

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf In der Zeit von Donnerstag, 20.06.19, 15.00 h bis Freitag, 21.06.19, 11.00 h, wurde an der Barßeler Straße in Friesoythe durch einen zurzeit unbekannten Verkehrsteilnehmer eine Straßenlaterne der Stadt Friesoythe beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Schätzung der Stadt Friesoythe auf ca. 1000 Eur. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe in Verbindung zu setzen.

