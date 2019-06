Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 24.06.2019: Verletzter bei Löscharbeiten+++Dieb mit gelbem T-Shirt gesucht+++Attacke auf 76 - Jährigen

Gießen (ots)

Gießen: Eine verletzte Person bei Löscharbeiten

Wegen einer Rauchgasvergiftung musste ein Mitarbeiter einer Firma im Steinberger Weg behandelt werden. Grund dafür war ein Brand von Verpackungsmaterialien am Montagnachmittag. Dabei entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Offenbar entstand der Brand durch Funkenflug anlässlich durchgeführter "Flexarbeiten". Die Ermittlungen sollen nun ergeben, ob eine strafbare Handlung vorlag oder nicht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Dieb mit gelbem T-Shirt flüchtet

Ein dunkelhäutiger Mann, der ein auffallend gelbes Shirt getragen haben soll, hat am Montag, gegen 20.30 Uhr, im Tannenweg in Großen-Linden offenbar einen dort geparkten Audi gewaltsam geöffnet. Der Unbekannte erbeutete zwei Handys, eine Sonnenbrille und Bargeld. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Attacke in der Bismarckstraße in Großen-Linden

Ein Unbekannter hat am Montag, gegen 21.15 Uhr, einen 76 - Jährigen von hinten angegriffen und verletzt. Der Unbekannte trat dem Mann zunächst in die Hüfte. Anschließend riss er ihm an den Haaren und trat bzw. schlug nach ihm. Zeugen kamen hinzu und halfen dem 76 - Jährigen. Der Täter konnte flüchten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Auf Schiebetürelement geschossen

Möglicherweise mit einer Schleuder haben Unbekannte auf eine Tür eines Eingangsbereiches einer Firma geschossen. Dabei entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Die etwa ein Zentimeter große Beschädigung wurde in der Straße Ursulum in Wieseck festgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Eine Woche später erst Anzeige erstattet

Nach knapp einer Woche wurde ein mutmaßlicher Raub am "Elefantenklo" erst angezeigt. Der Geschädigte, ein 44 - Jähriger hatte sich am Dienstag (18.6.19), gegen 0330 Uhr, nach einem Kneipenbesuch auf dem Heimweg befunden. Im Bereich zum Übergang zur Westanlage kamen für ihn überraschend von hinten zwei Männer und rissen den 44 - Jährigen zu Boden. Die beiden Täter erbeuteten dabei den Rucksack mitsamt Handy. Am Dienstagmorgen (25.6.19) kam er zur Polizei und erstattete eine Anzeige wegen Raub. Eine Beschreibung der Täter konnte er nicht abgeben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Kennzeichen weg

In der Henriette-Hezel-Straße hatten es Unbekannte zwischen Freitag und Montag auf das hintere Autokennzeichen "GI-ME168" abgesehen. Die Diebe nahmen das Kennzeichen einfach aus der Klickvorrichtung. Die Schilder befanden sich an einem Ford Eco. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Lich: Zwei Strafanzeigen nach Kontrolle

Gleich zwei Strafanzeigen kommen auf einen 38 - Jährigen Autofahrer zu. Der Mann war am Montagmittag in der Kolnhäuser Straße in Lich kontrolliert worden. Dabei stellte es sich heraus, dass die am Auto angebrachten Kurzzeitkennzeichen nicht mehr gültig waren. Auch ergab die Überprüfung, dass der 38 - Jährige gar keinen Führerschein hat.

Pohlheim: Diesel abgezapft

Knapp 150 Liter Diesel haben Unbekannte zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen aus dem Tank eines Lasters gezapft. Der Laster stand in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz im Alter Weg in Pohlheim. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Biebertal: Zettel reicht nicht

Trotz Zettels werden Ermittlungen wegen Verdacht einer Unfallflucht aufgenommen. Darauf weist die Gießener Polizei nochmals hin. Am späten Montagvormittag hatte ein Fahrer eines Lasters offenbar die Gartenzäune von zwei Anwesen in der Hintergasse in Fellingshausen beschädigt. Der Fahrer hinterließ dann einen Zettel mit seiner Erreichbarkeit und fuhr davon. Dies kann aber auch den Tatbestand einer Unfallflucht erfüllen. Die Polizei weist daraufhin, dass man auf jeden Fall den Unfall melden sollte. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Lollar: Unfallflucht in der Daubringer Straße

Am Donnerstag (20.06.2019) parkte ein 46-jähriger Mann aus Lollar seinen silberfarbenen Mitsubishi Colt in der Daubringer Straße auf Höhe der Hausnummer 14. Als er am nächsten Nachmittag (21.06.2019), gegen 15:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, war dieses beschädigt. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich im Vorbeifahren den vorderen linken Kotflügel und die Felge des linken Vorderrades und suchte dann das Weite, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Unfallverursacher und dessen KFZ nimmt die Polizeistation Gießen Süd, unter 0641-7006-3555, entgegen.

Wettenberg: Unfallflucht in der Brunnenstraße

Eine 57-jähriger Frau aus Launsbach parkte ihren grünen Peugeot 206 am Mittwoch (19.06.2019) um 14:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand. Als sie am Sonntag (23.06.2019) gegen 11:00 Uhr wieder zu ihrem Auto zurückkam, musste sie eine Delle an der vorderen linken Fahrzeugecke feststellen. Von Unfallverursacher fehlte jede Spur. Der Unfall wurde auch bis heute nicht gemeldet. Daher suchst die Polizeistation Gießen Nord nun nach dem Verursacher. Hinweise erbittet die Polizei unter 0641-7006-3755.

Gießen - Unfallflucht in der Südanlage

Am Donnerstag (13.06.2019) im Zeitraum zwischen 1:30 Uhr und 12:30 Uhr hatte eine 22-jährige Frau einen grauen Opel Astra im Hof des Hausanwesens Nr. 18 an der Hauswand geparkt. Der Hof verfügt über kein Tor und ist daher frei befahrbar. Vermutlich im Vorbeifahren beschädigte ein bisher Unbekannter den Astra und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Hinweise auf den Verursacher und dessen Fahrzeug nimmt die Polizeistation Nord, unter 0641-7006-3755, entgegen.

Heuchelheim - Sicherheitsabstand nicht eingehalten

Ein 59-jähriger Ford-Fahrer aus Heuchelheim und ein 50-jähriger Daimler-Fahrer aus Gießen befuhren am Montag (24.06.2019), gegen 17:45 Uhr, die Landstraße 3020 von der Bachstraße kommend in Fahrtrichtung Heuchelheimer Straße. Als der vorwegfahrende Mann seinen Transit abbremste fuhr der hinter ihm fahrende Mann in seiner C-Klasse auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der vorwegfahrende Mann leicht verletzt. An beiden Autos entstand Sachschaden. Dieser beläuft sich auf zirka 2.700 Euro.

