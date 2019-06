POL-GI: Pressemeldungen vom 24.06.2019: Mülltonnen brennen+++Arbeitsmonitore aus Traktoren entwendet+++Fünf Autofahrer müssen mit zur Blutprobe

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Pressemeldungen vom 24.06.2019: Mülltonnen brennen+++Arbeitsmonitore aus Traktoren entwendet+++Fünf Autofahrer müssen mit zur Blutprobe

Reiskirchen: Einbrecher in der Freiherr-vom-Stein-Straße unterwegs

Einen Schaden von etwa 500 Euro haben Einbrecher in der Nacht zum Samstag in Reiskirchen verursacht. Die Unbekannten hatten mehrere Oberlichter eines Geschäftes in der Freiherr-vom-Stein-Straße beschädigt und offenbar versucht, dort einzusteigen. Letztendlich blieb es aber beim Versuch. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Fahrraddiebe setzen offenbar Bolzenschneider ein

Im Alter Wetzlarer Weg waren in der letzten Woche Fahrraddiebe am Werk. Die Täter hatten offenbar einen Bolzenschneider dabei und durchtrennten ein stabiles Faltschloss. Anschließend verschwanden sie mit dem Mountainbike der Marke Specialized. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Am Lahnuferfest entblößt

Im Bereich der Lahnstraße hat sich ein etwa 25 Jahre alter Mann am Sonntag, gegen 0.00 Uhr, entblößt. Der unbekannte Exhibitionist soll etwa 175 Zentimeter groß sein und einen Dreitagebart haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Diebstahl eines Laptops

Einen Laptop haben Langfinger am Sonntag, gegen 14.00 Uhr, in der Wetzlarer Straße in Klein-Linden entwendet. Die Unbekannten hatten das Elektrogerät aus einem Rucksack, der wiederum an einem Fahrrad angehängt war, mitgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Fahndung nach Ladendieb

Am Montag, gegen 09.50 Uhr, hat in Unbekannter offenbar mehrere Gegenstände aus einem Kaufhaus am Seltersweg entwendet. Der Dieb flüchtete in Richtung Kino-Center und trug eine Aldi - Tüte mit weißem Rand mit. Er soll auffallend dünn sein und ca. 180 Zentimeter groß sein. Der Dieb soll dunkelhäutig sein und eine helle langärmelige Jacke getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Mülltonnen geraten in Brand

Im Hohensteinring in Wieseck brannten am frühen Montagmorgen drei Mülltonnen ab. Zeugen hatten gegen 02.30 Uhr die Rettungskräfte alarmiert. Es stellte sich heraus, dass drei nebeneinanderstehende Mülltonnen in Brand standen. Möglicherweise liegt eine Brandstiftung vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Buseck: Bildschirme aus Traktoren entwendet

Sogenannte Arbeitsmonitore wurde zwischen Mittwoch und Montag aus drei Traktoren in der Kasseler Straße in Großen-Buseck entwendet. Die Unbekannten hatten die drei Fahrzeuge gewaltsam geöffnet und die Monitore ausgebaut. Der Wert liegt bei mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Hungen: Brand eines PKW

Auf der Bundesstraße 457 in Hungen kam es am Sonntag, gegen 13.40 Uhr, zu einem Fahrzeugbrand. Offenbar kam es im Motorbereich aufgrund eines technischen Defektes zum Feuer. Der Autofahrer fuhr noch in die Rewestraße. Dort wurde das Auto von der Feuerwehr gelöscht. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen/Wettenberg: Fünf Autofahrer mit zur Blutprobe

Nach mehreren Verkehrskontrollen mussten am vergangenen Wochenende insgesamt fünf Autofahrer zur Blutprobe mit auf die Polizeiwache. Im Spenerweg kontrollierten Freitagabend (21. Juni) Beamte einen 34-jährigen Mann, der mit seinem Ford dort gegen 19.45 Uhr unterwegs war. Es ergaben sich bei ihm Anhaltspunkte für Drogenkonsum. Er lehnte zwar den Drogenvortest ab, musste aber letztendlich doch mit zur Wache. Das Ergebnis seiner Blutprobe wird in einigen Tagen bekannt sein.

Ein 56-jähriger Alfa-Fahrer fiel Sonntagfrüh gegen 03.40 Uhr einer Streife in der Frankfurter Straße auf. Er war mit seinem Auto offenbar sehr langsam unterwegs und seine Fahrweise wirkte unsicher. Bei der Kontrolle bemerkten die Ordnungshüter Alkoholgeruch und boten dem Fahrer ein Alco-Test an: Er pustete 1,48 Promille.

Offenbar unter Drogeneinfluss war ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer in der Möserstraße in Wieseck unterwegs. Bei seiner Kontrolle räumte er ein, zwei Joints geraucht zu haben. Auch dieser Fahrer muss auf die Ergebnisse seiner Blutprobe noch einige Tage warten.

Ein rasanter 20-jähriger Autofahrer ging bei einer Kontrolle Sonntagfrüh gegen 03.30 Uhr in der Marburger Straße in Wieseck den Ordnungshütern ins Netz. Er roch offenbar nach Alkohol. Weiterhin ergaben sich Anhaltspunkte auf Drogenkonsum. Er musste mit zur Polizeiwache. Die Beamten stellten den Führerschein des 20-Jährigen sicher.

In Wettenberg missachtete Sonntagfrüh eine rasante Opel-Fahrerin mehrfach die Anhaltesignale der Polizei. In der Kinzenberger Straße im Ortsteil Krofdorf stoppte die Polizei die 25-jährige Frau. Die Fahrerin war offenbar so betrunken, dass kein Atemalkoholtest durchgeführt werden konnte. Auf der Wache musste sie eine Blutprobe erdulden. Die Polizisten stellten ihren Führerschein sicher.

Verkehrsunfälle:

Fernwald/A5: Mit über ein Promille in Unfall verwickelt

Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 zwischen dem Gambacher Kreuz und der Ausfahrt Fernwald pustete ein 56-jährige Fahrer aus dem Landkreis Gießen 1,02 Promille. Der 56-Jährige war dort Samstagnachmittag gegen 17.20 Uhr mit seinem Ford in Richtung Kassel unterwegs. Er scherte von der rechten Fahrspur auf die Linke aus. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem nachfolgenden Seat, dessen 28-Jähriger offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Ford-Fahrer musste zwecks Blutprobenentnahme mit zur Polizeiwache. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei in Butzbach unter 06033/70435010.

Pohlheim: Kühlerhaube auf BMW geflogen

Eine Kühlerhaube eines Passats flog Sonntagmittag auf der Autobahn 5 zwischen dem Gambacher Kreuz und der Ausfahrt Fernwald auf einen BMW. Der 53-jährger BMW-Fahrer erschreckte sich sicherlich, als gegen 13.20 Uhr ein großes Plastikteil auf seine Motorhaube schlug. Offenbar hatte sich das zunächst unbekannte Teil von einem blauen Passat gelöst, dessen Fahrer auf der Autobahn vor ihm und ebenfalls in Richtung Kassel unterwegs war. Der 53-jährige machte den Passat-Fahrer auf sich aufmerksam und sie fuhren beide auf den Limes-Parkplatz, um die Schadensregulierung einzuleiten. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei in Butzbach unter 06033/70435010.

Lich/B457: Unfall wegen tiefstehender Sonne?

Offenbar wegen der tiefstehenden Sonne kam es Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 457 zwischen Gießen und Lich zu einem Unfall. Ein 28-jähriger Fahrer aus Gießen war gegen 06.50 Uhr mit seinem BMW auf der Bundesstraße in Richtung Lich unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Lich blendete ihn vermutlich die Sonne so stark, dass er mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er streifte die Leitplanken, die dabei offenbar unbeschädigt blieben. Der Schaden am BMW wird auf etwa 7000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Unfallfluchten:

Gießen: Unfallfluchten im Nordbereich

Die Polizeistation Gießen-Nord bittet nach mehreren Verkehrsunfallfluchten um Hinweise aus der Bevölkerung. Bitte melden Sie sich unter 0641/7006-3755, wenn Sie Zeuge von einer der nachfolgenden Unfälle geworden sind:

Bereits in der vergangenen Woche, am Montag (17. Juni), beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Marburger Straße geparkten Ford. Der silberne Focus stand dort auf dem Parkplatz des Action-Marktes zwischen 15.00 und 16.00 Uhr. Der Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Im Trillergäßchen beschädigte ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 08.30 und 16.00 Uhr offenbar bei einem Wendemanöver einen geparkten Seat. Die Polizei schätzt den Stoßstangenschaden an dem blauen Ibiza auf über 400 Euro.

2000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines BMW nach einer Unfallflucht in der Philosophenstraße. Der schwarze Kombi stand dort zwischen 18.00 Uhr am Freitag (21. Juni) und 17.00 Uhr am Samstag (22. Juni). Bei dem Verursacher könnte es sich um einen Radfahrer oder einer Radfahrerin handeln. Die Polizei stellte am Unfallort Teile einer Fahrradklingel sicher.

Gießen: Schild und Stein flogen 15 Meter weit

Nach einer Unfallflucht in der Europastraße stellte die Polizei mehrere Kunstoffteile eines unbekannten Verkehrsteilnehmers sicher. Offenbar übersah der Unbekannte den Fahrbahnteiler auf der Europastraße von der B49 kommend in Richtung Licherstraße. Er prallte gegen die Bordsteinkante und ein Verkehrsschild und flüchtete anschließend. Durch den Aufprall waren die beiden Teile offenbar 15 Meter weit geflogen. Ein Zeuge meldete den Schaden Sonntagvormittag gegen 07.30 Uhr. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen BMW handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Passat beschädigt

Einen frischen Unfallschaden beklagt der Besitzer eines Passats nach einer Unfallflucht auf einem Parkplatz in der Lahnstraße. Das schwarze Auto stand dort Freitag zwischen 10.15 und 15.00 Uhr. Der Schaden an der rechten Autotür wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: Dunkler BMW Kombi gesucht

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht von Freitagabend (21. Juni) nach einem dunklen BMW Kombi und dessen Fahrerin. Die Unbekannte kam gegen 19.45 Uhr von der Burggrabenstraße und bog nach links in die Taunusstraße ein. Daraufhin bremste ein auf der Taunusstraße von Grüningen in Richtung Holzheim fahrender Fahrer eines Linienbusses und wich anschließend aus, um ein Zusammenstoß mit dem BMW zu vermeiden. Dabei touchierte der Bus einen geparkten Daimler Chrysler. Die Unbekannte flüchtete, ohne ihren rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Schaden wird auf über 4.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Buseck: Opel Corsa beschädigt

In der Struthwaldstraße stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den linke Kotflügel eines Opels. Der Schaden an dem weißen Corsa wird auf über 500 Euro geschätzt. Der Unfall hat sich zwischen Mittwochnachmittag (19.06.2019, 17.30 Uhr) und Freitagfrüh (21.06.2019, 02.00 Uhr) ereignet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Lich: Außenspiegel touchiert

Im Begegnungsverkehr kam es Freitagabend (21. Juni) auf der Landstraße 3131 zu einem Spiegelschaden. Eine 20-jährige Smart-Fahrerin war gegen 23.20 Uhr auf der Landstraße von Muschenheim in Richtung Lich unterwegs. Ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer streifte den Außenspiegel des Smarts und flüchtete anschließend. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem dunklen Auto. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

