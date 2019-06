Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 27.06.2019: Katze tot aufgefunden+++Diebe auf dem Grillplatz unterwegs+++Offenbar auf Pool geschossen+++Besoffener schießt mit Gaspistole

Linden: Katze tot aufgefunden

Offenbar mit einem Werkzeug oder scharfen Gegenstand hat ein Unbekannter eine Karte am frühen Montagmorgen in der Leihgesterner Straße in Großen-Linden getötet. Die Katze wurde gegen 05.00 Uhr von ihrer Besitzerin aus dem Haus gelassen. Ein Nachbar fand die Katze tot in der Nähe gegen 06.40 Uhr auf und verständige die Besitzerin. Offenbar hatte der Täter das Tier im Genitalbereich so schwer verletzt, dass sie daran starb. Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagmorgen in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Diebe auf dem Grillplatz

Dreiste Diebe waren zwischen Sonntag und Dienstag auf dem Grillplatz "Auf dem Luh" in Großen-Linden unterwegs. Die Unbekannten hatten vier Bänke und zwei Stühle entwendet. Die offen zugängliche Hütte dürfte mindestens von zwei Personen aufgesucht worden sein. Die Gegenstände waren am Boden verschraubt und haben einen Wert von über 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Wettenberg: Offenbar auf Pool geschossen

Unbekannte haben offenbar mittels eines Luftdruckgewehrs oder einer Luftdruckpistole am Mittwoch einen aufblasbaren Pool in der Gartenstraße in Wißmar beschädigt. Sogenannte Diabolos wurden bei einer Absuche gefunden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Geschlagen und getreten

Ein 47 - Jähriger wurde am Mittwochnachmitttag in der Walltorstraße offenbar von einem 28 - Jährigen mit Schlägen und Tritten traktiert. Bei dem Täter soll es sich um einen Asylbewerber aus der Türkei handeln. Das Opfer ist ein Asylbewerber aus dem Irak. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Vandalen und Schläger in der Schützenstraße

Mit Fußtritten und Schlägen haben zwei Personen am Mittwoch, gegen 19.50 Uhr, einen Schaden am Auto eines 19 - Jährigen in der Schützenstraße angerichtet. Offenbar verhinderten die beiden Täter auch, dass der Gießener weiterfahren konnten. Dabei soll der Autofahrer dann auch geschlagen worden sein. Bei einem der Täter handelt es sich offenbar um einen 45 - Jährigen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Mit Gaspistole mehrfach geschossen

Vermutlich stark alkoholisiert war ein 22 - Jähriger am Mittwoch, gegen 21.40 Uhr, mit einer Gaspistole in der Ringallee unterwegs. Der Gießener hatte auf dem Sportgelände am Schwanenteich mindestens zwei Mal mit einer Gaspistole geschossen. Nach der Festnahme des verdächtigen ergab ein Alkoholtest einen Wert von 2,2 Promille. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Unfallmeldungen:

Gießen: Leichtverletzt nach Zusammenstoß

Im Kreuzungsbereich der Schottstraße/Steinstraße kam es Mittwochmittag zu einem Unfall. Eine 62-jährige Fahrerin aus Gießen fuhr gegen 11.30 Uhr mit ihrem Fiat Panda auf der Steinstraße in Richtung Dammstraße. Beim Überqueren der Kreuzung übersah sie offenbar einen Citroen einer 33-jährigen Frau aus Linden, die auf der Schottstraße in Richtung Ostanlage unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Ein 18-Jähriger Beifahrer aus dem Fiat verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden auf über 11500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Biebertal: Fahrerin wird schwarz vor Augen?

Offenbar weil einer 73-jährigen Fahrerin bei brütender Hitze schwarz vor Augen geworden ist, übersah sie ein abbremsendes Auto. Die Rentnerin war Mittwochnachmittag gegen 18.15 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Waldgrimes unterwegs und fuhr dann mit ihrem Polo auf den bremsenden Golf eines 67-jährigen Biebertalers auf. Dabei verletzte sich die 54-jährige Ehefrau des Golf-Fahrer. Zwei Rettungsfahrzeuge brachte die Leichtverletzte sowie die 73-Jährige in umliegende Krankenhäuser. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Fernwald/B457: BMW kommt von der Straße ab

Eine 44-jährige Fahrerin eines BMW kam Mittwochnachmittag gegen 15.10 Uhr offenbar infolge Unachtsamkeit von der Straße ab. In der Folge touchierte sie mehrere Schutzplanken und beschädigte diese. Glücklicherweise verletzte sie sich dabei nicht. Der Schaden an ihrem Auto und den Planken wird auf über 6600 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Unfallfluchten:

Gießen: Kleinwagen nach Unfall gesucht

Die Polizei sucht nach einem Unfall von Mittwochmittag (26. Juni) in der Alfred-Bock-Straße nach einem schwarzen oder dunkelblauen Kleinwagen. Der Unbekannte war dortgegen 12.10 Uhr in Richtung Nahrungsberg unterwegs. Nach Angaben eines Zeugen fuhr er offenbar zu weit links, so dass ein entgegenkommender 30-jähriger Fahrer eines Audis nach rechts auswich und den Bordstein touchierte. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der Unbekannte fuhr einfach weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Weißer Sprinter beschädigt

700 Euro Schaden beklagt ein 32-jähriger Besitzer eines Daimlers nach einer Unfallflucht zwischen 18.00 Uhr am Dienstag (25. Juni) und 12.00 Uhr am Mittwoch (26. Juni). Der weiße Sprinter stand in dieser Zeit in der Rudolf-Diesel-Straße in Garbenteich und hat nun Beschädigungen auf der Beifahrerseite. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der Gaffkystraße

Trotz Schaden von etwa 2000 Euro flüchtete ein Unbekannter nach einem Unfall in einem Parkhaus in der Gaffkystraße. Der Verkehrsteilnehmer touchierte offenbar bei einem Parkmanöver einen geparkten schwarzen Golf Kombi. Der Unfall ereignete sich in der vergangenen Woche, am Montag (17. Juni) zwischen 11.00 und 13.00 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

