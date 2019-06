Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Pkw geriet in Vollbrand

Neustadt/Weinstraße (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Donnerstag (06.06.2019), gg. 15.00 h, in der Nähe des Bahnüberganges der K 9 ein Citroen Berlingo in Vollbrand. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Kreisstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die Sperrung der Fahrbahn konnte gegen 17.00 Uhr wieder aufgehoben werden.

