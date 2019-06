Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Autobahnpolizei Ruchheim) Damit hat er nicht gerechnet!

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, den 05.06.2019, gegen 14:00 Uhr, wollte ein 26-jähriger Autofahrer bei der Autobahnpolizei in Ludwigshafen seinen Führerschein vorzeigen, da er diesen in einer Verkehrskontrolle am 22.05.2019 nicht mitführte. Womit der junge Mann nicht rechnete ist, dass dem Polizeibeamten bei einer standardmäßigen Überprüfung der Fahrtüchtigkeit auffiel, dass der 26-jährige aus dem Rheinpfalzkreis unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der daraufhin durchgeführte Urinschnelltest bestätigte diesen Verdacht, denn dieser zeigte den Konsum von Marihuana an. Nach der Entnahme einer Blutprobe, der Erfassung von Anzeigen gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Trunkenheit im Straßenverkehr konnte dann auch das ursprüngliche Anliegen des 26-jährigen erledigt werden und der Besitz eines Führerscheins wurde bestätigt. Allerdings bleibt dieser nun auf der Polizeistation zurück und der Beschuldigte musste den Heimweg zu Fuß antreten. Neben einer Geldbuße von 500 Euro erwartet ihn mindestens ein 1-monatiges Fahrverbot.

