POL-PPKO: Koblenz - Fahrraddiebstahl

Koblenz (ots) - Am 08.09.2018 parkten die Geschädigten ihren Pkw in der Zeit von 18:50 bis 19:20 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka Kreuzberg. Am Heck des Pkw befand sich ein Fahrradträger mit zwei Mountainbikes des kalifornischen Herstellers Marin, weswegen der PKW mit dem Heck in Richtung der Parkplatzbegrenzung geparkt wurde, sodass die Fahrräder vom Parkplatz aus nicht gleich erkennbar waren. Nach dem Einkauf stellten die Geschädigten fest, dass die beiden MTB aus dem verschlossenen Fahrradträger entnommen worden waren. Eine Befragung eines in unmittelbarer Nähe befindlichen Passanten durch die Geschädigten selbst verlief negativ. Hinweise an die Polizeiinspektion 2 unter 0261-103 2910.

