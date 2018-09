POL-PPKO: Koblenz - Verkehrsunfall mit Flucht

Koblenz (ots) - In der Zeit von 07.09.-08.09.2018, ca. 20:00 - 07:00 Uhr, parkte der Geschädigte seinen Audi A 6 im Bereich der Gerolsteiner Straße in Koblenz. Als er zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er fest, dass ein bislang unbekannter PKW-Fahrer vermutlich im Vorbeifahren oder beim Rangieren seinen PKW an der Beifahrerseite beschädigt hatte. Am Kotflügel und der hinteren Beifahrertüre waren Beschädigungen festzustellen. Die Polizei fragt nun insbesondere Anwohner der Gerolsteiner Straße, ob im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht wurden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2 unter 0261-103 2910.

