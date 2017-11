POL-DN: Unfallverursacher gesucht

Düren (ots) - Am Dienstag, dem 14.11.2017, wurde auf der Ringstraße in Birkesdorf ein geparkter Pkw durch einen Unfall beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Gegen 21:30 Uhr hatte ein 31-jähriger Dürener sein Fahrzeug auf der Ringstraße in Richtung Nordstraße abgestellt. Kurz nach 22:00 Uhr nahm er einen lauten Knall war, ohne diese recht deuten zu können. Als er kurze Zeit später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Unfallschaden fest. Die komplette linke Seite wies Beschädigungen auf. Der Sachschaden liegt bei circa 1500 Euro.

An der Unfallstelle aufgefundene Fahrzeugteile lassen den Schluss zu, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Peugeot 207 in der Farbe grau-metallic handelt. Das Fahrzeug weist an seiner rechten Seite nicht unerhebliche Beschädigungen auf.

Hinweise auf das Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin nimmt der zuständige Sachbearbeiter unter der Telefonnummer 02421 949-5221 zur Bürodienstzeit entgegen. Außerhalb dieser wenden Sie sich bitte an die Leitstelle unter der Telefonnummer 02421 949-6425.

