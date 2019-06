Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wohnungsbrand verlief glimpflich

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bei einem Brand gestern am frühen Abend in der Robert-Stolz-Straße wurde eine Wohnung nicht mehr benutzbar. Das Feuer brach vermutlich im Wohnzimmer aus, im dem diverse Elektrogeräte standen. Die Ursache ist bislang unklar. Die Feuerwehr Neustadt verschaffte sich über den Balkon Zutritt in die Wohnung und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Wohnungseigentümer waren nicht zuhause und konnten benachrichtigt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 30.000 Euro angegeben.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell