POL-PDNW: Verkehrskontrolle - in 30 Minuten fünf Handyverstöße

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine halbe Stunde den Verkehr in der Amalienstraße kontrollieren genügte gestern morgen, um fünf Fahrzeugführer wegen Benutzung des Handys anzuzeigen. Was zunächst nicht viel erscheint, ist jedoch symtomatisch für die derzeitige Situation - die Gefahren die durch die Ablenkung entstehen, werden weiterhin von vielen Verkehrsteilnehmern unterschätzt. Aus diesem Grund ist auch das Bußgeld von 100 Euro sowie ein Punkt im Verkehrszentralregister in Flensburg mehr als gerechtfertigt.

