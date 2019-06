Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Raub auf Taxifahrer aufgeklärt

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Zwei Jugendliche im Alter von 16 Jahren waren verantwortlich für den Raub an einem Taxifahrer Ende Mai, bei dem eine Schusswaffe eingesetzt wurde. Über 500 Euro und das Handy des Fahrers wurden geraubt. In umfangreichen Ermittlungen konnte den zwei Jugendlichen, die in Neustadt wohnen, die Tat nachgewiesen werden. Der Hauptbeschuldigte legte ein Geständnis ab und kam in Untersuchungshaft.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell