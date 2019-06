Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Bei Kontrolle Betäubungsmittel gefunden u.a.

Bad Dürkheim (ots)

Am 04.06.19, gegen 11:55 Uhr, wurde durch eine Funkstreifenbesatzung ein Mann am Bahnhof einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass gegen die Person ein Haftbefehl bestand. Weiterhin wurde bei dem 37-jährigen Mann aus Bad Dürkheim eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aufgrund des bestehenden Haftbefehls in die Justizvollzuganstalt in Frankenthal eingeliefert.

