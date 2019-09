Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht.

Rinteln (ots)

(ne) Am Freitag, 13.09.2019 in der Zeit von 09:40 Uhr bis 14:45 Uhr, stößt vermutlich beim Rangieren ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen geparkten roten Pkw Suzuki Swift in Rinteln in der Dauestraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500,00 Euro. Der oder die Verursacherin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise auf den Verursacher/-in bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450.

