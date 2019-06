Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Eingangstüren halten stand

Borken (ots)

Zu sechs weiteren versuchten Einbrüchen ist es in der Nacht zu Donnerstag in der Innenstadt von Borken gekommen. Ein unbekannter Täter hatte in allen Fällen erfolglos versucht, Eingangstüren aufzuhebeln. Betroffen waren Geschäftsräume beziehungsweise gastronomische Betriebe an der Heilig-Geist-Straße und an der Johann-Walling-Straße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

