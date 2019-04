Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar - Trickdiebinnen versuchen Brillantring zu klauen - Täterinnen festgenommen

Homberg (ots)

Fritzlar Trickdiebinnen versuchen Brillantring zu klauen - Täterinnen festgenommen Tatzeit: 12.04.2019, 16:45 Uhr

Am Freitagnachmittag haben zwei Trickdiebinnen versucht, in einem Schmuckgeschäft in der Kasseler Straße einen Brillantring im Wert von 868,- Euro zu stehlen. Beide Täterinnen konnte festgenommen werden.

Zwei Frauen betraten das Schmuckgeschäft und wollten einen Ring kaufen. Eine Verkäuferin zeigte den Frauen eine Auswahl von mehreren Ringen. Eine der Frauen verwickelte die Verkäuferin in ein Gespräch. Während dieser Zeit nahm die andere Frau einen Brillantring in die Hand und steckte diesen in ihre Jackentasche. Die Verkäuferin bemerkte dies und sprach die Frau darauf an. Daraufhin warf die Frau den Ring zu Boden und flüchtete aus dem Geschäft in Richtung Busbahnhof. Die im Geschäft verbliebene andere Frau konnte durch den Geschäftsführer festgehalten werden, bis eine Streife der Fritzlarer Polizei eintraf. Die festgehaltene 33-jährige Täterin aus Wiesloch, wurde festgenommen und zur Polizeistation mitgenommen. Nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurde sie um 21:00 Uhr an ihrem Pkw entlassen. Nach 40-minütiger Observation des Pkw konnte die geflüchtete zweite 29-jährige Täterin, die ohne festen Wohnsitz war, festgenommen werden. Eine Überprüfung der 29-Jährigen ergab, dass sie per Untersuchungshaftbefehl von der Staatsanwaltschaft Regensburg zur Festnahme ausgeschrieben war. Die 29-Jährige wurde am 13.04.2019 beim Amtsgericht Fritzlar dem Haftrichter vorgeführt. Anschließend wurde sie in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell