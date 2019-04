Polizei Homberg

POL-HR: Wabern-Harle: Grillhütte wurde angezündet

Homberg (ots)

Wabern-Harle Grillhütte wurde angezündet Zeit: So., 14.04.2019, 00:31 Uhr

Am Sonntag kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Brand in der Knüllbergshütte. Die Grillhütte wurde hierdurch vollständig zerstört.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Grillhütte in Blockbohlenbauweise in Vollbrand. Die Brandermittler der Kriminalpolizei Homberg haben gestern den Brandort besichtigt. Auf Grund der Tatsache, dass die Grillhütte weder einen Strom- noch einen Wasseranschluss hat und auch keine ursächliche Wetterlage für eine Entzündung in Frage kommt, gehen die Ermittler von Brandstiftung aus. Ob dieser Brand mit den vorhergehenden Bränden im Südkreis in Verbindung steht, kann die Kriminalpolizei zum jetzigen Stand der Ermittlungen weder bestätigen noch ausschließen. Der Schaden an der Grillhütte wird auf ca. 70.000,- Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen, die in der Nähe von Grillhütten oder ähnlichen Gebäuden beobachtet werden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, PHK - Pressesprecher -

